В Марше Победы в Кишинёве приняли участие более 25 тысяч человек

В Марше Победы в Кишинёве приняли участие более 25 тысяч человек

Более 25 тысяч человек приняли участие в Марше Победы, организованном сегодня в столице Национальным координационным комитетом “Победа”. Люди прошли единой колонной с портретами своих героев к Мемориалу воинской славы “Вечность”, где возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. 

По ходу шествия граждане скандировали: “Победа!”, “Спасибо деду за Победу!”, “Мы помним, мы гордимся!”, “Ура!”. Многие пришли с Георгиевской лентой, несмотря на введённый накануне ПДС запрет на её использование и ношение.

Стоит отметить, что памятные шествия прошли сегодня также в Комрате, Бельцах и других крупных городах страны.

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