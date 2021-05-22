В Малаештах разыскивают двух подростков

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Несовершеннолетние ушли из дома утром 18 мая, и до сих пор их местонахождение неизвестно.

Один из них – Ян Мицул. Приметы: 15-16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения. Волосы тёмного цвета, глаза карие. Был в синей куртке, чёрно-красном батнике с капюшоном, тёмно-синих спортивных брюках и чёрно-белых кроссовках 43-го размера. При себе имел мобильный телефон LG чёрного цвета, пишет novostipmr.com.

Второй пропавший подросток – Раджа Исаев. Приметы: 15-16 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения. Волосы тёмные, глаза карие. На нём были тёмно-синяя куртка, тёмные джинсы и светло-серые кроссовки. При себе имел мобильный телефон Redmi, а также 600 рублей ПМР.

Всех, кто что-либо знает о том, где находятся несовершеннолетние, просят позвонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в Григориополе – по номерам 0 (210) 3-47-05, 3-32-69 либо по телефону 0 (533) 8-15-29.

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