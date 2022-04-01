В Малаештах двое сельчан подожгли сухую траву и устроили пожар

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Инцидент произошёл накануне. Двое сельчан на своём огороде решили убрать сухую траву. Подожгли её, даже не собрав в кучи.

Пламя стремительно перекинулось на соседние сараи. Мужчины подручными средствами пытались сбить его. Им помогали очевидцы ЧП, которые тушили пожар водой с помощью поливочных шлангов. Огонь остановить не удалось. Мужчины успели вытащить из горящей хозяйственной постройки козлёнка. Взрослая коза погибла.

Пожар ликвидировали спустя полтора часа огнеборцы Григориополя и Тирасполя. Совместными усилиями уберегли дом от воспламенения. Виновник происшествия привлечён к админответственности.

Граждан настоятельно призывают соблюдать правила пожарной безопасности при уборке сухой травы.

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