В магазинах Кишинёва появились боксы для сбора продуктов

В магазинах Кишинёва появились боксы для сбора продуктов

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, каждый желающий поддержать беженцев из Украины, может сделать пожертвование в сети магазинов.

– Продукты будут собраны работниками Banca de Alimente и распределены по центрам для беженцев. Благодарю всех партнёров, оказывающих поддержку беженцам из Украины, и муниципалитет за помощь, – сказал Чебан.

Пожертвования в виде продуктов питания, такие как консервы, мёд, сухое молоко для кормления детей, сгущённое молоко, а также средства гигиены можно сделать в следующих магазинах:

Kaufland в Кишиневе: бул. Дечебал, 99/2, бул. Мирча чел Бэтрын, 25/1, ул. Н. Тестемицану, 3.

Kaufland в Бельцах: ул. Дечебал, 130.

Metro: бул. Дачия, 61, ул. Кишинэулуй 5.

Linella: ул. Думенюк, 12, ул. Матей Басараб, 5/1, Московский проспект, 1/3

Fidesco: ул. Алеку Руссо, ул. Д. Рышкану.

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