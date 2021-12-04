В магазинах Гагаузии выросли цены на хлеб

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В магазинах Гагаузии, следом за остальными районами Молдовы значительно выросли цены на хлеб. Подорожание коснулось всех производителей.

Так, новые цены на хлеб «Монастырский» в муниципии Комрат варьируются от 7 леев 50 банов до 7 леев 80 банов. Стоимость этого вида хлеба выросла почти на лей – с 6 леев 75 банов, передаёт gagauzinfo.md.

Цены на хлеб «Южный» также выросли. Теперь он стоит от 4 леев 95 банов до 5 леев 50 банов вместо прошлых 4 леев и 20 банов. Подорожали и другие сорта хлеба, в среднем на лей. Аналогичные подорожания хлеба зафиксированы и в Чадыр-Лунге.

Ранее сообщалось о росте цен на хлеб в Тараклийском, Сорокском и Каушанском районах, а также в муниципии Бельцы.

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