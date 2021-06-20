В мае жители Молдовы взяли кредиты у банков на 3 308,7 млн леев

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В мае текущего года совокупный объём новых выданных кредитов составил 3 308,7 миллиона леев. Этот показатель вырос на 64,4% по сравнению с маем 2020 года. С точки зрения периода предоставления наиболее привлекательными (около 54%) остаются кредиты, взятые на срок от 2 до 5 лет. Если говорить о цели, то наиболее велика доля потребительских кредитов. Как правило, соискатели берут займы у банков в молдавских леях – доля кредитов в национальной валюте составляет около 75%.

По данным Национального банка Молдовы, кредиты в национальной валюте были представлены, в основном, физическим лицам (53,7%). Среди кредитов, предоставленных нефинансовым компаниям, преобладают кредиты фирмам, работающим в сфере торговли (50,5%), пишет ipn.md.

Средняя ставка по новым кредитам, выданным в национальной валюте, составила 6,81%, что на 0,24% меньше, чем месяцем ранее. Юридическим лицам были предоставлены кредиты по средней процентной ставке 8,2%, физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, – по ставке 8,96%, а физическим лицам – по ставке 5,57%.

В структуре кредитов, выданных в мае 2021 года, 22,1% приходится на кредиты в иностранной валюте, объём которых, пересчитанный в молдавских леях, составил 730,5 млн леев (-12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и +44,5% по сравнению с маем 2020 года).

В то же время 3% приходится на кредиты, привязанные к курсу иностранной валюты, объём которых составил 98,7 млн леев (в 2,1 раза больше, чем в предыдущем месяце, и +68,2% по сравнению с маем 2020 года).

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