В мае объём промышленной продукции упал на 7,4%

0

Промышленное производство в Молдове в январе-мае уменьшилось на 6,4% по сравнению с февралём 2022 года. На это снижение повлияло сокращение в добывающей (-10,9%) и перерабатывающей (-7,9%) промышленностях, а также в производстве и поставке электроэнергии, газа, горячей воды и кондиционированного воздуха (-0,9%).

После повторной оценки с учётом рабочих дней и сезонности в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленное производство сократилось на 5,5%. Причиной стало уменьшение производства в добывающем секторе (-8,3%), в перерабатывающей отрасли (-8,4%) и производстве энергии, тепла, газа, воды и кондиционированного воздуха (-0,5%), передаёт yellowpages.md.

В мае этого года объём промышленной продукции упал на 7,4% по сравнению с прошлым маем. На это повлияло падение в перерабатывающем секторе (-9,7%). При этом в добывающей отрасли объём продукции вырос на 10,6%, а в производстве и поставках электроэнергии, тепла, газа, воды и кондиционированного воздуха на 11,3%.

После повторной оценки в мае 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года промышленное производство снизилось на 7,1%. Дело в том, что сократился объём производства в перерабатывающей отрасли — на 10,3%. Тем не менее в добывающей промышленности и в производстве и поставке энергоресурсов объём вырос — на 7,2% и 1,8% соответственно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.