В мае Молдова закупает газ по 919 долларов за тысячу кубометров

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Об этом в своём Телеграм-канале сообщил глава “Молдовагаз” Вадим Чебан.

Закупочная цена в мае, согласно представленным им данным, составляет 919,49 долларов. Это меньше, чем в апреле, когда цена составляла 1194,81, однако больше, чем в холодный период – тогда стоимость варьировалась от 449 до 669 долларов.

Ранее стало известно, что летом тариф на газ в Молдове может достигнуть 21 лея.

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