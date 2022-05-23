В мае Молдова закупает газ по 919 долларов за тысячу кубометров

В мае Молдова закупает газ по 919 долларов за тысячу кубометров

Об этом в своём Телеграм-канале сообщил глава “Молдовагаз” Вадим Чебан. 

Закупочная цена в мае, согласно представленным им данным, составляет 919,49 долларов. Это меньше, чем в апреле, когда цена составляла 1194,81, однако больше, чем в холодный период – тогда стоимость варьировалась от 449 до 669 долларов.

Ранее стало известно, что летом тариф на газ в Молдове может достигнуть 21 лея.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md