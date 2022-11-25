В лицее на Чеканах строят новую баскетбольную площадку

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Баскетбольная площадка появится в Теоретическом лицее „Dacia”. Со второго семестра 2022-2023 учебного года учащиеся этого лицея смогут заниматься баскетболом в современных условиях.

Работы предполагают благоустройство территории, тротуара, а также установку мебели. Согласно договору, общая стоимость работ составляет около миллиона леев, которые предусмотрены в муниципальном бюджете. Проект планируется завершить к концу этого года, пишет ipn.md.

В настоящее время Управление жилищно-коммунального хозяйства обустраивает стадионы для мини-футбола в семи учебных заведениях и в пяти дворах многоквартирных жилых домов столицы.

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