В Леушенах облагородили территорию вокруг памятника героям ВОВ

В Леушенах облагородили территорию вокруг памятника героям ВОВ
В преддверии празднования Дня Победы воспитанники клуба горного туризма “Траверс” совместно с Поисковым движением Молдовы при поддержке представительства Россотрудничества провели в Леушенах субботник на территории мемориала “Виктория”.

Ранее этот памятник героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был осквернен вандалами, напомнил председатель НКК “Победа” Алексей Петрович. Он поблагодарил ребят, которые потратили своё свободное время, чтобы привести комплекс в порядок.

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