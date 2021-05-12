В Летнем театре в Кишинёве по средам будут проходить джазовые концерты

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Каждую среду в Летнем театре с 18:00 будут проходить концерты под открытым небом. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, отметив, что идея принадлежит примарии и сообществу джазовых музыкантов.

Спектакли в Летнем театре будут организовываться при 50%-ном заполнении зрительских мест (3300 мест). Будут также нанесены разметки для соблюдения социальной дистанции и мер безопасности, рекомендованных специалистами в связи с пандемией COVID-19.

– Это одна из первых инициатив, направленных ​​на общественное развитие в Кишинёве, на то, чтобы сделать музыку разных жанров ближе к людям, и предложить артистам доступную сцену. Пенсионеры, студенты и школьники смогут оплатить билеты за полцены (при входе), цена – 25 леев, – рассказал градоначальник.

Летний театр – крупнейший в Европе театр под открытым небом. Он был построен в 1957 году, его вместимость составляет 6700 мест.

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