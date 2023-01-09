В летней кухне загорелся диван: погибла пожилая женщина

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В Дубоссарах загорелась летняя кухня. На участке расположены две постройки: в доме живёт хозяйка, рядом в летней кухне проживала её 85-летняя лежачая мать.

Ночью хозяйка дома увидела, что в летней кухне не горит свет. Открыв дверь в помещение, она увидела, что всё окутано густым дымом.

Комната площадью 24 квадратных метра выгорела полностью. На диване около печи пожарные обнаружили труп пенсионерки, пишет mvdpmr.org.

Инспекторы выяснили: причиной пожара стал перекал печи и грубое нарушение правил техники безопасности. Диван был вплотную придвинут к грубе и в какой-то момент начал гореть.

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