В лесу в Кишинёве найден труп мужчины: полиция просит помочь установить его личность

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Труп мужчины нашли 29 мая в лесу вблизи улицы Мелестиу. На теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Приметы: приблизительный возраст 40-45 лет, рост 170-175 см, каштановые волосы. Был одет в голубую куртку, свитер размера M, синие штаны, чёрную майку, нижнее бельё с надписью OMO, обут в тёмно-синюю обувь 42-го размера.

Всех, кто владеет информацией, которая может помочь в установлении личности погибшего, просят звонить по номерам: (022) 52-11-00, (022) 78-23-23, 079 096162, 060 033397 или 112.

Ранее, 20 мая, в том же лесу был найден труп женщины, личность которой также пока не установлена полицией.

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