В лесополосе вблизи Комрата вспыхнул пожар

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Пожарные из Гагаузии потушили возгорание в лесополосе вблизи Комрата.

По данным регионального управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии, возгорание произошло на лесопосадке и пустыре вдоль автодороги R-37 (Комрат – Ферапонтьевка). Площадь пожара составила около 10 гектар, сообщает gagauzinfo.md.

На место происшествия выехали пожарные из Комрата, которые потушили загоревшиеся молодые деревья.

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