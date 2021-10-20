В лесопарке на Рышкановке восстанавливают родник

В лесопарке на Рышкановке восстанавливают родник

В лесопарке «Рышкань» ведутся работы по восстановлению родника «Григоре Виеру». Как отметил генеральный примар Ион Чебан, к настоящему времени обустроены подъездные пути, отремонтирована душевая кабина, очищен косэуцкий камень и установлен навес.

Далее будут осуществлены работы по покрытию платформы, а на последнем этапе будет установлена уличная мебель.

В настоящее время проводится тендер по выбору экономического агента, который реализует проект обустройства и ремонта пешеходной аллеи и велосипедной дорожки на улице М. Садовяну рядом с лесопарком, – сказал Чебан.

Глава столицы также добавил, что в следующем году планируется поэтапно восстановить парк, обустроив пешеходные дорожки, уличную мебель, детские игровые площадки, спортивные комплексы и уличное освещение.

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