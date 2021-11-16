В Леовском районе загорелся зерновой элеватор (ВИДЕО)

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Накануне вечером было потушено возгорание на территории предприятия в Леовском районе. Загорелась крыша элеватора, где хранилась кукуруза.

С огнём боролось 6 пожарных расчётов: в металлической ёмкости тлело несколько тонн сухой кукурузы. Благодаря оперативному вмешательству ГИЧС очаг не распространился на другие объекты и сооружения на территории предприятия, однако огонь успел повредить около 50 тонн хранившихся культур.

Обстоятельства и причину случившегося выясняют специалисты.

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