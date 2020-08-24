В Леовском районе восстановлен памятник героям ВОВ (ФОТО)

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22 августа в селе Колибабовка Леовского района при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Молдова и местных властей открылся отреставрированный памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба посольства, в ходе восстановительных работ, проведенных организацией «Вече», был отремонтирован монумент «Скорбящей матери», а в граните были высечены имена похороненных в братской могиле героев. Кроме того, по решению местных властей, в архитектурную композицию была включена плита с именами и фотографиями воинов-односельчан. Значительный вклад внесли поисковый отряд «Август» и Русский историко-патриотический клуб, которые восстановили и уточнили списки погибших.

В торжественной церемонии открытия, которая прошла при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, приняли участие представители местных властей, дипломаты посольства России, сотрудники аппарата военного атташе, а также общественники и представители поисковых отрядов. За значительный вклад в сохранение исторической памяти молдавским активистам были вручены ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации. В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке МИД России, российских регионов, общественных организаций и фондов по всей территории Республики Молдова проводится реставрация 16 мемориалов. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.