В Леовском районе открылась добровольная пожарная часть

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Накануне в селе Сэрэтены Леовского района состоялось торжественное открытие добровольной пожарной части. Она будет обслуживать 17 населённых пунктов, где проживает более 11 тысяч человек.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на станции будут работать 9 пожарных-добровольцев, выбранных из числа местных жителей. Они будут экстренно вмешиваться в случае чрезвычайных ситуаций до прибытия профессиональных пожарных.

Пожарные-добровольцы прошли курс обучения по специальной программе профессиональной подготовки. С открытием этой станции пожарные смогут гораздо быстрее добраться до отдалённых населённых пунктов, а время выезда на место происшествия сократится.

Здание поста обеспечено по европейским стандартам и оборудовано кухней, санитарным пунктом, комнатой отдыха и необходимой мебелью. В распоряжении спасателей – спецавтомобиль и сопутствующая техника, пишет moldpres.md.

Добровольная пожарная часть была построена благодаря финансовой помощи Австрийского агентства развития и финансовому вкладу Эстонии, местных органов власти и районного совета Леова в рамках реализации проекта ПРООН «Сокращение рисков из-за изменения климата и стихийных бедствий». Общая стоимость инвестиций составляет около 170 тысяч евро.

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