В Леова объявлен карантин из-за очага африканской чумы свиней

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Случай африканской чумы свиней (АЧС) был обнаружен в коммуне Хэнэсений Ной Леовского района. Территориальное подразделение агентства по безопасности пищевых продуктов Кантемира ввело 30-дневный карантин.

В связи с этим у въезда и выезда из населённого пункта были установлены фильтры, деятельность которых контролирует Инспекторат полиции Леова. В период карантина запрещена продажа и вывоз свиного мяса. Кроме того, запрещён убой свиней в течение 14 дней, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что последняя вспышка АЧС была зарегистрирована в 2019 году в Гагаузии.

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