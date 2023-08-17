В Латвии зафиксировали новый температурный рекорд. Предыдущий держался 84 года

0

В латвийском городе Бауска в среду днем столбик термометра достиг отметки +33,7 градуса по Цельсию, что побило предыдущее рекордное значение этого же дня 1939 года.

Предыдущий температурный рекорд 16 августа в Латвии фиксировали 84 года назад в городе Руиена. Тогда температура составляла 33,2°C. В целом в Латвии побиты уже 13 рекордов жары в этот день, передает eurointegration.com.ua.

– Температура воздуха продолжит расти, но на нескольких станциях наблюдения уже установлены новые рекорды максимума 16 августа, – отмечает метеоцентр.

В ряде стран Европы и не только этим летом фиксируют новые температурные рекорды. Только накануне в Турции зафиксировали температурный рекорд, когда жара достигла 49,5 градуса. Климатическая обсерватория Европейского Союза на прошлой неделе подтвердила, что этот июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений на Земле.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.