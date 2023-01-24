В квартире пенсионерки случился пожар из-за неосторожности

В квартире пенсионерки случился пожар из-за неосторожности

Пожар произошёл в многоквартирном доме в Тирасполе. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать жильцов целого этажа.

В однокомнатной квартире полностью сгорели мебель, телевизор, стены закопчены. Инспекторы выяснили: причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём со стороны хозяйки квартиры. До приезда пожарных она самостоятельно пыталась потушить горящий диван, но ей это не удалось, пишет mvdpmr.org.

Пожарные обнаружили женщину на балконе. Это и сохранило жизнь пенсионерке. 87-летнюю женщину доставили в больницу для обследования.

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