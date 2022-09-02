В Крузештах при поддержке примарии Кишинёва строятся несколько дорог

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В этом году в коммуне Крузешты строятся улицы Ынтемейеторул Круду, Валя Стойно и дорога возле кладбища.

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, на этот проект в муниципальном бюджете предусмотрено 2 млн леев. Работы будут вестись на 1,5 километрах.

Также в этом году муниципалитет начнёт ремонт дороги Крузешты – Чероборта. Работы предусмотрены в рамках крупного проекта, финансируемого Управлением транспорта и путей сообщения на сумму 43 млн леев. Так, будет осуществлена модернизация подъездных дорог в пригородах, по которым курсирует общественный транспорт.

За последние три года муниципалитет вложил 3 млн леев в модернизацию дорожной инфраструктуры в Крузештах. Например, в 2021 году муниципалитет инвестировал 1 миллион леев в ремонт улиц Митрополит Бэнулеску-Бодони, Ливезилор, Сфынта Треиме и бульвара Штефана чел Маре и Сфынт. Вклад примарии Крузешт составил 949 тысяч леев. Всего было отремонтировано 1,55 километра дороги. Реализованы и другие проекты. Парк автобусов, обслуживающих 38-й маршрут, который соединяет Кишинёв и Крузешты, пополнился тремя единицами, – рассказал градоначальник.

Также из муниципального бюджета было выделено 800 тысяч леев на расширение водопроводной сети на улицах Ренаштерий, Сфынта Треиме, Интернационалэ и Нукарилор. Бенефициарами проекта являются 130 домохозяйств. Общая длина построенного водопровода составляет более 2,7 км.

Кроме того, муниципалитет оказал финансовую и проектную поддержку в строительстве газопровода по улицам Митрополит Бэнулеску-Бодони, Сфынта Треиме и Интернационалэ. На этот проект было выделено 20 тысяч леев. К сети планируется подключить 60 домов.

За три года инвестиции примарии Кишинёва в модернизацию инфраструктуры в Крузештах составили более 6,5 млн леев.

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