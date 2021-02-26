В крупнейшем детсаду Молдовы проведут ремонт инфраструктуры и теплоизоляцию зданий

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У 857 воспитанников детского сада №225 “Спикушор” в секторе Чеканы будут улучшенные условия для игр и отдыха.

По словам генерального примара муниципия Иона Чебана, в этом образовательном учреждении будет проведена реконструкция и модернизация инфраструктуры, детская площадка будет оснащена согласно нормам обеспечения качества образования.

Проект является частью программы грантов для безопасности человека KUSANONE, инициированной правительством Японии, основной целью которой является повышение благосостояния населения. Учреждение совместно с профильным управлением подало заявку на участие в проекте в марте 2020 года.

Сегодня у меня состоялась беседа с послом Японии в Республике Молдова Катаямой Йошихиро, которого я поблагодарил за сотрудничество и поддержку, – отметил градоначальник.

Детский сад №225 в секторе Чеканы – крупнейшее дошкольное учреждение в стране. В настоящее время здесь работают 28 групп для детей от 2 до 7 лет. Сад также включён в список учреждений, в которых будет проведена теплоизоляция в рамках проекта “Энергоэффективность и тепловая изоляция зданий в Кишинёве”.

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