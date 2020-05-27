В Криулянском районе раскрыли серию краж: задержаны несколько членов ОПГ (ВИДЕО)

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Полиция задержала членов преступной группы, специализировавшейся на кражах из домов и автомобилей на территории Криулянского района.

Речь идёт о пяти гражданах в возрасте от 17 до 26 лет, жителях районов Теленешты, Страшены и Яловены. Трое из подозреваемых осуждены за аналогичные преступления и отбывают наказание в тюрьме, а ещё двое находятся под следствием.

Было установлено, что на протяжении 2019 года члены группировки совершили серию краж на территории Криулянского района. Нанесённый ущерб составил более 40 тысяч леев. Подозреваемые по ночам обворовывали дома и автомобили жертв и похищали деньги и банковские карты.

Задержанные находятся под следствием. В соответствии с действующим законодательством, за кражи им грозит лишение свободы на срок до 6 лет и штраф от 67 500 до 117 500 леев.

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