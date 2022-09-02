Жителю Криулян грозит пожизненное заключение за убийство родственника

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Все произошло в конце августа этого года. Житель Криулян сообщил в полицию, что его сожительница нашла в огороде труп односельчанина со следами насильственной смерти.

По данным полиции, речь идёт о 47-летнем жителе села Круглик Криулянского района. Судмедэксперт установил, что мужчина умер от потери крови после того, его ранили.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний житель этого же села, который приходился родственником убитому. Накануне трагедии они вместе употребляли спиртные напитки, на фоне чего между родственниками вспыхнула ссора, которая стала причиной убийства.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, в июле этого года его объявили в розыск по подозрению в краже.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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