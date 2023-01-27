В Криулянах задержали несовершеннолетнего с целым “букетом” преступлений

В Криулянах задержали несовершеннолетнего с целым “букетом” преступлений

Правоохранителями был задержан 17-летний житель села Чимишень Криулянского района, который в 2022 году был приговорен к году и 2 месяцам лишения свободы за незаконное пересечение госграницы. 

По данным полиции, ранее несовершеннолетний был условно приговорён к лишению свободы за изнасилование и кражу.

Полиция проводит процессуальные действия по исполнению приговора суда, затем юношу доставят в пенитенциарное учреждение.

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