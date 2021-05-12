В Криулянах задержали мужчину, угнавшего микроавтобус (ВИДЕО)

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Микроавтобус Mercedes был угнан из двора жителей села Ратуш Криулянского района.

Сотрудники полиции установили, что неизвестные вытащили стекло из двери авто, проникли внутрь и угнали транспортное средство. Вскоре был задержан подозреваемый – 24-летний житель Оргеевского района. Он полностью признал свою вину, а микроавтобус вскоре нашли в Хынчештском районе.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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