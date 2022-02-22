В Криулянах топором убили мужчину. Подозреваемый задержан (ВИДЕО)

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В полицию Криулян обратился владелец мини-фермы из села Коржова и сообщил, что обнаружил на территории труп.

Мужчина также рассказал, что пропали генератор и автомобиль «Лада», принадлежавший жертве.

Как установила полиция, смерть наступила в результате травмы, нанесённой твёрдым предметом по голове. При осмотре территории фермы был обнаружен топор со следами крови.

Подозреваемого в убийстве вскоре задержали в Кантемирском районе. Мужчина находился за рулём похищенного автомобиля. Как выяснилось, 61-летний гражданин был ранее судим. По настоящее время он работал на ферме охранником, где и проживал.

Мужчине предъявлены обвинения в убийстве человека и угоне машины. Обстоятельства выясняются.

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