В Криулянах посетители заведения устроили драку. Двоих дебоширов задержали (ВИДЕО)

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Двое уроженцев Дубоссарского района 19 и 22 лет были задержаны за хулиганство.

Инцидент произошёл в начале января в одном из увеселительных заведений в Криулянах. Молодых людей задержали за грубое нарушение общественного порядка и драку. В результате потасовки один из пострадавших получил удар твёрдым предметом по голове.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны на 72 часа, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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