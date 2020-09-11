В Криулянах поймали двух наркодилеров и изъяли наркотики на полмиллиона леев (ВИДЕО)

В Криулянах поймали двух наркодилеров и изъяли наркотики на полмиллиона леев (ВИДЕО)

В Криулянах задержали членов преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков в особо крупных размерах на территории района. Запрещённые вещества продавали через различные приложения, в том числе Telegram.

В результате обысков, проведенных в домах задержанных, были изъяты 203 таблетки “экстази” и другие наркотические вещества, мобильные телефоны, банковские карты и деньги. Предполагаемый доход оценивается в более чем 500 000 леев.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md