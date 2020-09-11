В Криулянах поймали двух наркодилеров и изъяли наркотики на полмиллиона леев (ВИДЕО)

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В Криулянах задержали членов преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков в особо крупных размерах на территории района. Запрещённые вещества продавали через различные приложения, в том числе Telegram.

В результате обысков, проведенных в домах задержанных, были изъяты 203 таблетки “экстази” и другие наркотические вещества, мобильные телефоны, банковские карты и деньги. Предполагаемый доход оценивается в более чем 500 000 леев.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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