В Криулянах подростки ограбили почтовое отделение: украли лотерейные билеты, деньги и посылки

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Кража произошла в конце ноября в селе Драсличены Криулянского района.

Юноши проникли в почтовое отделение ночью, взломали замок на сейфе и похитили лотерейные билеты, несколько посылок и 1 598 леев.

Подозреваемые вскоре были задержаны. Это жители села 16 и 18 лет, пишет deschide.md. Молодые люди признали свою вину и рассказали, что к краже готовились заранее. Украденное они разделили между собой, а часть обналиченного по выигрышным лотерейным билетам успели потратить.

Злоумышленникам грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы до 240 часов или тюремное заключение до 4 лет.

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