В Криулянах по вине нетрезвого водителя-лихача погиб пассажир

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Этой ночью в ИП Криулян поступила информация о том, что в селе Новые Малаешты произошло ДТП.

На месте происшествия выяснилось, что на въезде в село 21-летний водитель Honda не справился с управлением. Автомобиль на большой скорости вылетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.

В салоне также находились два пассажира 24 и 26 лет. Один из них от полученных травм скончался на месте. Второй пассажир и водитель серьёзно не потрадали.

Водитель прошёл тест, показавший 0,64 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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