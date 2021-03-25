В Криулянах пьяный водитель пытался поджечь авто, чтобы скрыться от полиции

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Автоинспекторы заметили подозрительный автомобиль ВАЗ и указали водителю остановиться, однако он проигнорировал требование.

Как сообщили в ИП Криулян, мужчина ускорился, однако не справился с управлением и съехал в овраг. Затем 34-летний мужчина облил машину бензином и попытался поджечь. Подоспевшие полицейские с помощью огнетушителя потушили возгорание, пишет deschide.md.

Нарушителя доставили в инспекторат. Тест выявил 0,56 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На имя водителя заведено два уголовных дела – за нарушение правил безопасности дорожного движения и хулиганство.

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