В Криулянах автомобиль сбил женщину с детьми на тротуаре

0

Автомобиль сбил на тротуаре 46-летнюю женщину и её дочерей 10 и 17 лет. Авария произошла накануне вечером в селе Магдачешты Криулянского района.

По данным полиции, женщина с дочками шли по тротуару по улице Михая Еминеску. Их сбил автомобиль Toyota, за рулём которого находилась 30-летняя водительница. Женщина была трезвой, но без прав, передаёт protv.md.

Пострадавших доставили в больницу. Все обстоятельства аварии выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.