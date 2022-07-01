В Криулянах автомобиль сбил женщину с детьми на тротуаре

В Криулянах автомобиль сбил женщину с детьми на тротуаре

Автомобиль сбил на тротуаре 46-летнюю женщину и её дочерей 10 и 17 лет. Авария произошла накануне вечером в селе Магдачешты Криулянского района. 

По данным полиции, женщина с дочками шли по тротуару по улице Михая Еминеску. Их сбил автомобиль Toyota, за рулём которого находилась 30-летняя водительница. Женщина была трезвой, но без прав, передаёт protv.md.

Пострадавших доставили в больницу. Все обстоятельства аварии выясняются.

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