В Криково открыли муниципальный молодёжный центр

В рамках муниципальной сети молодёжных центров Кишинёва в городе Криково, в новом отремонтированном здании, был открыт молодёжный центр.
Как отметил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, все больше молодых людей хотят стать волонтерами, участвовать в культурной и социальную деятельности сообщества.
– Молодёжь должна быть уверенной в своих силах, и наш долг — изыскать финансовые средства для ее поддержки и продвижения. В рамках программы Молодёжный центр Криково получит поддержку от Муниципального молодёжного центра Кишинёва, средства на это выделены из муниципального бюджета, – уточнил градоначальник.
Так, предусмотрена следующая поддержка:
- программы стоимостью до 70 тысяч леев на 2022 год;
- развитие двух молодёжных услуг в рамках центра (волонтерство и личностное развитие);
- методологическая поддержка.
Ион Чебан отметил, что примария намерена открыть такие молодёжные центры и в других пригородных населенных пунктах столицы, а также во всех секторах.
Напомним, недавно были утверждены в новой редакции Регламент об организации и функционировании Муниципального молодёжного центра Кишинёва, штатное расписание и организационная структура.
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