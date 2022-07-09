В Криково открыли муниципальный молодёжный центр

В Криково открыли муниципальный молодёжный центр

В рамках муниципальной сети молодёжных центров Кишинёва в городе Криково, в новом отремонтированном здании, был открыт молодёжный центр.

Как отметил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, все больше молодых людей хотят стать волонтерами, участвовать в культурной и социальную деятельности сообщества.

– Молодёжь должна быть уверенной в своих силах, и наш долг — изыскать финансовые средства для ее поддержки и продвижения. В рамках программы Молодёжный центр Криково получит поддержку от Муниципального молодёжного центра Кишинёва, средства на это выделены из муниципального бюджета, – уточнил градоначальник.

Так, предусмотрена следующая поддержка:

  • программы стоимостью до 70 тысяч леев на 2022 год;
  • развитие двух молодёжных услуг в рамках центра (волонтерство и личностное развитие);
  • методологическая поддержка.

Ион Чебан отметил, что примария намерена открыть такие молодёжные центры и в других пригородных населенных пунктах столицы, а также во всех секторах.

Напомним, недавно были утверждены в новой редакции Регламент об организации и функционировании Муниципального молодёжного центра Кишинёва, штатное расписание и организационная структура.

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