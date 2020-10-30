В Криково нашли мёртвым одного из заключённых

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Инцидент произошёл накануне в пенитенциарном учреждении №15.

По предварительным данным, 40-летний мужчина был один в камере и находился на карантине. Прибывшие на место ЧП врачи констатировали его смерть.

Предположительно, речь идёт о самоубийстве, передаёт deschide.md. По данному факту было инициировано расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства случившегося.

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