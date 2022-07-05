В Криково полицейские устроили погоню за пьяным мотоциклистом (ВИДЕО)

0

Инцидент произошёл накануне.

Полицейские заметили мотоцикл без регистрационных знаков и приказали водителю остановиться. Однако мотоциклист проигнорировал требование правоохранителей и продолжил путь. Началась погоня. На ближайшем перекрёстке нарушителя всё же удалось остановить. Выяснилось, что у молодого человека нет водительских прав, а во время разговора с инспекторами от него исходил резких запах алкоголя.

Тест показал, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0,87 мг/л алкоголя. Нарушения были задокументированы, мужчине грозит административная ответственность.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.