В Кремле приветствуют принятый по инициативе ПСРМ Закон о функционировании языков

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Москва приветствует отмену ограничений для граждан стран бывшего СССР, желающих говорить на русском языке. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рассмотрение в Молдове проекта закона, который в том числе предусматривает повышение статуса русского языка в республике.

– Так или иначе на русском языке говорят и будут говорить на пространстве бывшего Советского Союза, использование русского языка является естественной потребностью для населения стран бывшего Советского Союза. Поэтому мы, конечно, только приветствуем, когда снимаются какие-то препоны для того, чтобы граждане говорили на том языке, на котором они хотят, – подчеркнул Песков, пишет ТАСС.

Напомним также, что вчера по инициативе социалистов были приняты решения о возврате российских новостных и аналитических программ, а также о переводе инструкций к лекарствам на русский язык.

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