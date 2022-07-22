В Кремле не комментируют планы Приднестровья войти в состав России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знает, с чем связаны такие заявления.
– Нет, я, честно говоря, видел сообщения СМИ, но я не знаю, с чем это связано, я не знаю, с какими процессами, то есть я ничего не могу сказать, – отметил Песков.
Ранее в пятницу глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей ПМР добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Эту декларацию прокомментировала Майя Санду.
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