В Копчаке злоумышленники утащили опоры трёх ЛЭП

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Неизвестные лица разобрали на металл и растащили опоры высоковольтных линий электропередач. Инцидент произошёл на окраине села Копчак.

Злоумышленникам удалось похитить 92 метра металлических уголков с основания каркаса трёх высоковольтных опор ЛЭП. В результате ГП “Молдэлектрика” нанесён ущерб на сумму в 8 897 леев.

Правоохранительные органы ведут следствие, пишет gagauzinfo.md. Виновным грозит уголовная ответственность.

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