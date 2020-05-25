В Копчаке злоумышленники утащили опоры трёх ЛЭП

В Копчаке злоумышленники утащили опоры трёх ЛЭП

Неизвестные лица разобрали на металл и растащили опоры высоковольтных линий электропередач. Инцидент произошёл на окраине села Копчак.

Злоумышленникам удалось похитить 92 метра металлических уголков с основания каркаса трёх высоковольтных опор ЛЭП. В результате ГП “Молдэлектрика” нанесён ущерб на сумму в 8 897 леев.

Правоохранительные органы ведут следствие, пишет gagauzinfo.md. Виновным грозит уголовная ответственность.

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