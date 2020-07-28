В Кондрице началось заседание официальных лиц Кишинева и Тирасполя в расширенном формате (ФОТО, ВИДЕО)

В Кондрице началось заседание официальных лиц Кишинева и Тирасполя в расширенном формате (ФОТО, ВИДЕО)

После встречи один на один между Президентом Республики Молдова Игорем Додоном и приднестровским лидером Вадимом Красносельским началось заседание сторон в расширенном формате. 

Со стороны Кишинева в нем участвуют:

  • Николай Постурусу, генеральный секретарь Аппарата Президента РМ;
  • Елена Горелова, советник Президента по экономическим вопросам;
  • Кристина Лесник, вице-премьер по реинтеграции;
  • Октавиан Армашу, председатель Национального банка;
  • Виталий Тарлев, госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры;
  • Николай Цвятков, главный консультант в Аппарате Президента РМ.

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