В Кондрице началось заседание официальных лиц Кишинева и Тирасполя в расширенном формате (ФОТО, ВИДЕО)

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После встречи один на один между Президентом Республики Молдова Игорем Додоном и приднестровским лидером Вадимом Красносельским началось заседание сторон в расширенном формате.

Со стороны Кишинева в нем участвуют:

Николай Постурусу, генеральный секретарь Аппарата Президента РМ;

Елена Горелова, советник Президента по экономическим вопросам;

Кристина Лесник, вице-премьер по реинтеграции;

Октавиан Армашу, председатель Национального банка;

Виталий Тарлев, госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры;

Николай Цвятков, главный консультант в Аппарате Президента РМ.

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