В Кондрице началось заседание официальных лиц Кишинева и Тирасполя в расширенном формате (ФОТО, ВИДЕО)

После встречи один на один между Президентом Республики Молдова Игорем Додоном и приднестровским лидером Вадимом Красносельским началось заседание сторон в расширенном формате.
Со стороны Кишинева в нем участвуют:
- Николай Постурусу, генеральный секретарь Аппарата Президента РМ;
- Елена Горелова, советник Президента по экономическим вопросам;
- Кристина Лесник, вице-премьер по реинтеграции;
- Октавиан Армашу, председатель Национального банка;
- Виталий Тарлев, госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры;
- Николай Цвятков, главный консультант в Аппарате Президента РМ.
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