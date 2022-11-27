В конце октября лей вырос по отношению к доллару США

В октябре молдавский лей обесценился в среднем на 0,1% по отношению к доллару США, до 19,4245 долларов/лей, по сравнению с 19,4072 долларов/лей в сентябре.

Национальный банк Молдовы уточняет, что в октябре степень покрытия чистого спроса на валюту со стороны экономических агентов чистым предложением валюты от физических лиц составила 128,2% по сравнению с 103,5% в сентябре, передаёт ipn.md.

По сравнению с предыдущим месяцем чистое предложение валюты от физических лиц сократилось на 52,2 млн долларов (-17,8%), а чистый спрос на валюту со стороны экономических агентов – на 95,4 млн долларов (-33,7%). НБМ вмешался на местном межбанковском рынке, закупив чистую валюту в объёме 69,8 млн долларов.

– Принимая во внимание инфляционные ожидания и развитие рынка в результате повышения тарифов на энергоресурсы, которые проявляются на международном уровне и, соответственно, в Республике Молдова, а также геополитическую ситуацию, НБМ внимательно следит за развитием событий и будет вмешиваться в денежно-кредитную политику для создания адекватных условий на денежном, кредитном и валютном рынках, – уточнили в НБМ.

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