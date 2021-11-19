В конце ноября в Анкаре пройдут дни молдавской культуры

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Министерство культуры совместно с Посольством Республики Молдова в Анкаре и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики организует 23-28 ноября Дни культуры Молдовы по случаю 30-летия провозглашения Независимости Республики Молдова.

Дни молдавской культуры включают ряд культурных мероприятий, в том числе выступления певцов и народных танцевальных коллективов. Так, 23 ноября в зале Конгресса выступит Национальный академический ансамбль народных танцев «Joc». Концерт оркестра «Lăutarii» состоится 24 ноября в Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. В один из дней выступит ансамбль гагаузского танца «Kadînja». 27-28 ноября в Анкаре откроются выставки молдавской живописи, пишет moldpres.md.

По словам организаторов, популяризация национальных традиций и обычаев является приоритетным направлением сотрудничества между странами. Дни молдавской культуры в Турции призваны подчеркнуть важность поощрения культурного разнообразия и межкультурного диалога, поскольку культура является стратегической платформой для социально-экономического развития государства.

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