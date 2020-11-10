В конце недели в Молдову доставят десятки машин скорой помощи, приобретённых правительством Кику

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15 ноября в Молдову доставят 41 машину скорой помощи из 168, приобретённых в Турции. Правительство Иона Кику провело переговоры о сроках поставки автомобилей, после того как кабмин Майи Санду заблокировал в прошлом году проект по закупке единиц спецтранспорта.

Согласно данным минздрава, из 400 машин, которыми располагает Служба скорой медицинской помощи, 282 уже исчерпали свой ресурс. Это создаёт трудности в предоставлении услуг медпомощи в условиях большого количества обращений и увеличения пробега из-за пандемии COVID-19, пишет ntv.md.

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