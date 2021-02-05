В конце недели в Молдове похолодает, пройдёт мокрый снег

0

Морозы, дождь, снег и мокрый снег прогнозируют на эти выходные специалисты Государственной гидрометеорологической службы.

По сообщению синоптиков, в субботу, 6 февраля, днём температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. Ночью температура опустится до -5 градусов. Завтра в центре и на севере ожидается снег, а на юге – дожди.

В воскресенье будет ещё холоднее. В последний день недели по всей стране ожидается до 7 градусов мороза ночью, а днем ​​от 0 до -5 градусов. Также в воскресенье на большей части территории страны, в основном в центре и на севере, ожидаются снег и мокрый снег.

По данным метеорологов, с понедельника потеплеет, эта тенденция сохранится в первой половине следующей недели.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.