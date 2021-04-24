В конце недели в Молдове будет прохладная и дождливая погода

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В эти выходные будет прохладнее, чем обычно в этот период, сообщает Государственная гидрометеорологическая служба (ГГС).

Как уточнили метеорологи, с 24 по 26 апреля прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, только вечером 25 апреля и ночью 26 апреля местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть западный, слабый до умеренного, передаёт moldpres.md.

Ночью, в выходные дни минимальная температура воздуха будет колебаться в пределах 1-6 градусов. В то же время местами, преимущественно на севере страны, есть опасность заморозков на поверхности почвы. Днем в отчетный период температура воздуха составит 10-16 градусов. На юге будет теплее, а на севере на 2-3 градуса холоднее.

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