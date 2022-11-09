В конце недели в Кишинёве пройдёт ярмарка вакансий

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Ярмарка вакансий пройдёт 11 и 12 ноября в Национальном дворце «Николае Сулак». В мероприятии примут участие более 40 компаний, которые представят около четырёх тысяч свободных рабочих мест.

Среди вакансий наиболее востребованы специалисты по работе с клиентами, консультанты, инженеры по программному и аппаратному обеспечению, программисты, механики, продавцы, инженеры-электронщики, экономисты, бухгалтеры, юристы, рекрутёры и операторы производства, пишет moldpres.md.

В мероприятии примут участие государственные учреждения, международные и местные компании. Работодатели представят кандидатам вакансии и предоставят подробную информацию об условиях работы. В то же время, желающие могут подавать онлайн-заявки на вакантные рабочие места на сайте www.targuldecariere.md.

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