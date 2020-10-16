В конце недели ожидаются похолодание и дожди

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В эти выходные метеорологи прогнозируют в Молдове прохладную и дождливую погоду.

Как сообщает moldpres.md, в субботу, 17 октября, по всей стране ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха составит +14-19 градусов днём ​​и +10-15 градусов ночью.

В воскресенье ещё больше похолодает, максимальная температура воздуха составит до +17 градусов. Она сохранится и в начале следующей недели, но со среды, 21 октября, вновь потеплеет до +22 градусов.

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