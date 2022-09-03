В конце месяца будет организован Кишиневский экономический форум 2022

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С 30 сентября по 1 октября в Кишиневе пройдет первый Экономический форум. Примария уточняет, что мероприятие представляет собой платформу для обсуждения инвестиционного и развивающего потенциала муниципия.

– Форум объединит более 500 гостей, представителей бизнеса, академических и ассоциативных кругов, экспертов в различных экономических областях, иностранных инвесторов и доноров, а также официальных делегаций городов-побратимов и городов-партнеров и будет направлен на предоставление платформы для обсуждения инвестиционного и развивающего потенциала муниципия Кишинев,- уточнили муниципальные власти.

В рамках Кишиневского экономического форума будут рассмотрены проблемы и возможности инвесторов в муниципии Кишинев, городское развитие глазами предпринимателей, Кишинев – зеленый город, Кишинев – умный город, мобильность и городской туризм. Будет обсуждаться устойчивое развитие муниципалитета, передает ipn.md.

Также будет представлена стратегия развития столицы на 2020-2030 годы, а также инвестиционная карта муниципия Кишинев, в которую включены более 60 привлекательных инвестиционных объектов недвижимости, земли, социально-образовательные и развлекательные объекты. Также будут рассмотрены объекты для государственно-частного партнерства, связанные с модернизацией уличного освещения, внедрением электронных билетов, внедрением электронной парковки, оптимизацией движения за счет альтернативного транспорта, с управлением твердыми отходами и т. д.

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