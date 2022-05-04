В конце мая в Кишинёве состоится фестиваль вин

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Фестиваль вин и гастрономических изысков «DeVin & DeGust» пройдет 29 мая на пешеходной улице Евгения Доги в центре столицы.

По данным Национального офиса винограда и вина (ONVV), на мероприятии будут представлены вина Молдовы, которые являются национальной гордостью, в сочетании с традиционными блюдами и культурой, характерными для каждого региона с защищённым географическим указанием, передает moldpres.md.

– Любой потребитель вина, который хочет выбрать напиток по своему вкусу, должен знать хотя бы некоторые подробности о защищённых географических указаниях и защищённых обозначениях происхождения (ЗГУ/ЗОП). Эти знаки качества – PGI и PDO – выступают гарантом происхождения и качества молдавского вина, гарантируют конечным потребителям, что продукт происходит из определённой винодельческой области, получен из определённых сортов винограда и произведён в соответствии со строгими правилами виноделия, – указывает Национальный офис.

Фестиваль посвящен трём регионам с ЗГУ Республики Молдова – «Кодру», «Штефан Водэ» и «Валул луй Траян», и посетители узнают больше об этих регионах, их истории, а также истории людей, которые производили вина. Гостям также расскажут об ответственном потреблении качественного вина и его сочетании с местной кухней.

В рамках фестиваля пройдёт и «Школа вина», на которой будут проведены мастер-классы по ответственной дегустации качественных вин, а также по их правильной ассоциации с местными блюдами.

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